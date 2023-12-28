في 2023.. العراق يشهد أكبر حملة لإتلاف المخدرات: آلاف الكيلوغرامات

شفق نيوز/ كشفت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، أن العام 2023 شهد أكبر حملة لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال مدير الدائرة، عضو اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أشرف الدهان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تم إتلاف مليون قرص من مادة الآرتان، و17 طناً و69 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية".

وأضاف "كما تم إتلاف 10 ملايين و323 ألفاً و261 قرصاً مخدراً، و68 قنينة من مادة الكودائين، و4199 أمبولة من مادة الترامادول، ولتراً واحداً و451 سم3 من مادتيّ الميثادون والحشيشة، و22 قطرة من مادة الميدرابيد".

وأشار الدهان إلى أن "المخدرات تُعد الخطر الأبرز في المجتمعات كافة ومنها المجتمع العراقي في جميع المحافظات، حيث بدأت تتسبب في تفكيك نسيجه الاجتماعي"، مؤكداً "جدية الحكومة العراقية وتبنيها لخطوات كبيرة لمواجهة هذه الآفة، مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية للحد من مخاطر تلك المواد ومعالجة حالات الإدمان".