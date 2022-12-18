في 2022.. أكثر من 71 ألف عراقي تقدموا بطلبات لجوء في مختلف دول العالم

شفق نيوز/ أعلن مدير وكالة لوتكه لشؤون اللاجئين، يوم الأحد، أن منظمته مستمرة في تقديم المساعدة للاجئين والمهاجرين من عموم العراق واقليم كوردستان، مؤكدا تمكنها من إعادة جثث أكثر من 24 مهاجرا إلى الإقليم من مختلف دول العالم.

وقال باهوز برزان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن أنشطتهم ستستمر لحماية قضايا اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى تقديم عشرات الآلاف من طلبات اللجوء إلى دول العالم .

وأضاف أنه بحلول عام 2022، تقدم أكثر من 71،225 ألف لاجئ من اقليم كوردستان وعموم العراق، بطلبات لجوء، توفي منهم أكثر من 17 وفقد سبعة آخرون.

وأشار الى استمرار أنشطتهم ضمن أطر مختلفة اضافة الى الضغط على الدول، وتسهيل استعادة جثامين أكثر من 24 مهاجراً إلى إقليم كوردستان، وتقديم المساعدة إلى 1320 مهاجراً فقدوا مستمسكاتهم الثبوتية خلال رحلة الهجرة والذين يعيشون في هجرة غير شرعية وكانوا قد طلبوا العودة إلى العراق وإقليم كردستان بناء على طلبهم.

وأضاف أنه في حزيران / يونيو من هذا العام ، تم تقديم أكثر من 2500 سلة غذائية للاجئين في المخيمات وإقليم كوردستان .