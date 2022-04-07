سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في يوم الصحة العالمي.. العراق يعلن السيطرة على "كورونا" بمباركة من المنظمة العالمية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T18:53:00+0000
في يوم الصحة العالمي.. العراق يعلن السيطرة على "كورونا" بمباركة من المنظمة العالمية

شفق نيوز / أكد وزير الصحة والبيئة العراقي (وكالة)، هاني العقابي، بذل جهود جبارة للسيطرة على فيروس كورونا في البلاد، فيما نوه ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن العراق بات قادراً على مواجهة مضاعفات الفيروس.

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتن، خلال كلمة له في احتفالية اليوم العالمي للصحة، بالعاصمة بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة والبيئة العراقية، عملت بالدعم من المنظمة، على تهيئة المختبرات لكشف الفايروسات وتجديد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الحديثة".

وأضاف زويتن: "نحن قادرون على مواجهة مضاعفات فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "منظمة الصحة العالمية دعمت النظام الصحي والنهوض بهذا القطاع في العراق".

من جانبه، ذكر وزير الصحة (وكالة) هاني العقابي، خلال كلمة له بالاحتفالية، أن "كوادر وزارة الصحة قدمت التضحيات لأجل تطوير العمل وإنقاذ حياة المواطنين، واستطاعت السيطرة على جائحة كورونا نوعاً ما".

وتابع العقابع، أن "العراق استطاع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدريب الكوادر البشرية وابداء النصح لهم"، لافتاً إلى أن "الوزارة بذلت جهودا جبارة في فتح مستشفيات وأسرّة نوعية، واستطاعت استيعاب أعداد المصابين بالفيروس وتقليل عدد الوفيات خلال ذروة الجائحة".

وأشار إلى أن "تحديات عدة واجهتها الوزارة في بداية انتشار كورونا، تمثلت بنقص الأوكسجين، ولكن استطاعت ومن خلال التعاون مع بعض الدول في السيطرة على الأمر".

related

في بيان جديد.. الصحة العراقية تحذر من "موجة غير الملقحين"

Date: 2022-01-12 17:03:29
في بيان جديد.. الصحة العراقية تحذر من "موجة غير الملقحين"

تفادياً لموجات أشد فتكاً في العراق.. صحة كوردستان: لقاح كورونا بات إجباريا

Date: 2021-11-08 06:41:31
تفادياً لموجات أشد فتكاً في العراق.. صحة كوردستان: لقاح كورونا بات إجباريا

كورونا العراق.. وفيتان و253 إصابة خلال يوم

Date: 2022-03-20 13:05:45
كورونا العراق.. وفيتان و253 إصابة خلال يوم

الموقف الوبائي في العراق.. أكثر من 800 إصابة جديدة و18 وفاة

Date: 2021-11-17 13:15:01
الموقف الوبائي في العراق.. أكثر من 800 إصابة جديدة و18 وفاة

الصحة العراقية تعلق على الارتفاع الكبير بوفيات كورونا: "نتجه نحو الاسوأ"

Date: 2021-07-22 13:26:33
الصحة العراقية تعلق على الارتفاع الكبير بوفيات كورونا: "نتجه نحو الاسوأ"

كورونا العراق.. وفاة 12 مريضاً واصابة أكثر من 600 شخص الاربعاء

Date: 2021-12-08 13:13:03
كورونا العراق.. وفاة 12 مريضاً واصابة أكثر من 600 شخص الاربعاء

الصحة العراقية تعزو الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد

Date: 2021-07-26 13:08:25
الصحة العراقية تعزو الارتفاع غير المسبوق لإصابات كورونا إلى الاحتفال بالعيد

أعداد الشفاء من كورونا في العراق تتغلب على الإصابات و23 حالة وفاة

Date: 2021-03-13 13:07:16
أعداد الشفاء من كورونا في العراق تتغلب على الإصابات و23 حالة وفاة