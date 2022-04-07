في يوم الصحة العالمي.. العراق يعلن السيطرة على "كورونا" بمباركة من المنظمة العالمية

شفق نيوز / أكد وزير الصحة والبيئة العراقي (وكالة)، هاني العقابي، بذل جهود جبارة للسيطرة على فيروس كورونا في البلاد، فيما نوه ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن العراق بات قادراً على مواجهة مضاعفات الفيروس.

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق، أحمد زويتن، خلال كلمة له في احتفالية اليوم العالمي للصحة، بالعاصمة بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة والبيئة العراقية، عملت بالدعم من المنظمة، على تهيئة المختبرات لكشف الفايروسات وتجديد المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية الحديثة".

وأضاف زويتن: "نحن قادرون على مواجهة مضاعفات فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "منظمة الصحة العالمية دعمت النظام الصحي والنهوض بهذا القطاع في العراق".

من جانبه، ذكر وزير الصحة (وكالة) هاني العقابي، خلال كلمة له بالاحتفالية، أن "كوادر وزارة الصحة قدمت التضحيات لأجل تطوير العمل وإنقاذ حياة المواطنين، واستطاعت السيطرة على جائحة كورونا نوعاً ما".

وتابع العقابع، أن "العراق استطاع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدريب الكوادر البشرية وابداء النصح لهم"، لافتاً إلى أن "الوزارة بذلت جهودا جبارة في فتح مستشفيات وأسرّة نوعية، واستطاعت استيعاب أعداد المصابين بالفيروس وتقليل عدد الوفيات خلال ذروة الجائحة".

وأشار إلى أن "تحديات عدة واجهتها الوزارة في بداية انتشار كورونا، تمثلت بنقص الأوكسجين، ولكن استطاعت ومن خلال التعاون مع بعض الدول في السيطرة على الأمر".