في "يوم التسامح".. 120 سفيراً وممثلاً دبلوماسياً يصلون الى الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بأن العشرات من الشخصيات الدبلوماسية ستصل الى المحافظة غداً الاحد عبر مطار الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "120 شخصية احنبية تمثل سفراء عدة دول ترافقهم شخصيات وطنية تصل مدينة أور الاثرية يوم غد الاحد في محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "هذه الزيارة تأتي بمناسبة حلول ذكرى زيارة البابا فرنسيس (بابا الفاتيكان) إلى مدينة أور الاثرية العام الماضي، واعتبار هذا اليوم يوماً للتسامح العالمي".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد الدبلوماسي سيصل المدينة عبر مطارها المحلي في الساعة العاشرة صباحاً ويغادر المدينة الساعة الثانية ظهراَ ".

وفي السادس من اذار العام الماضي 2021، وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق في ثالث محطة له من زيارته التاريخية للعراق.

وعقد البابا اجتماعا بين الأديان في سهل أور بعد وصوله اليها، وألقى كلمة وأدى صلاة موحدة سميت بصلاة أبناء إبراهيم في مسقط رأس النبي في المدينة الأثرية.

كما زار البابا مدينة النجف، والتقى خلال زيارته المدينة التي تُعد عاصمة التشيع في العالم المرجع الديني آية الله علي السيستاني.

وبدأ الحبر الأعظم أمس الجمعة زيارته التاريخية للعراق من العاصمة بغداد واستهلها بلقاء كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم أحمد صالح.