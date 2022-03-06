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في يوم التسامح.. ذي قار تستذكر زيارة بابا الفاتيكان لمدينة أور

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-06T09:04:26+0000
في يوم التسامح.. ذي قار تستذكر زيارة بابا الفاتيكان لمدينة أور

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أعمال يوم التسامح العالمي بذكرى زيارة بابا الفاتيكان لمدينة اور الاثرية وبيت النبي إبراهيم الخليل مطلع العام الماضي. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من الممثلين الدبلوماسيين والسفراء وصلوا لمدينة اور الاثرية عبر مطار الناصرية المحلي للاحتفاء بيوم التسامح العالمي استذكارا لزيارة بابا الفاتيكان العام الماضي". 

واضاف، ان "الحكومة المحلية في المحافظة يرافقها مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، كانوا ممثلين عن حكومة العراق  في احتفالية يوم التسامح العالمي على ارض المدينة الاثرية زقورة اور".

وأقيمت أول صلاة موحدة بين الأديان شارك فيها البابا في مدينة "أور" التاريخية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق في شهر آذار 2021.

وكانت "أور" عاصمة للدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وتحتضن "زقورة أور" التي تعتبر من أقدم المعابد في العراق، وشيدت سنة 2050 قبل الميلاد.

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