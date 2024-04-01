في يومه العالمي.. ذي قار تسجل رقماً "خطيراً" للأطفال المصابين بمرض التوحد

شفق نيوز/ كشفت منظمة "التواصل والإخاء" الإنسانية في ذي قار، يوم الاثنين، عما وصفته بالرقم "الخطير" لعدد الأطفال المصابين بمرض التوحد في المحافظة، مشددة على ضرورة التحرك للحد من هذا الانتشار، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض التوحد.

وقال مدير المنظمة، علي الناشي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المصابين بمرض التوحد والمسجلين رسمياً لدى دائرة صحة ذي قار بلغ 460 حالة إصابة بين الأطفال، أما العدد الكلي في المراكز الأهلية غير المسجلة والمناطق النائية فقد يتجاوز الثلاثة آلاف حالة".

وأضاف "هذا الرقم المرتفع من المصابين بالمرض ينذر بخطر مستقبلي على المجتمع المحلي في ذي قار"، لافتاً إلى أن "هناك أسباباً مباشرة تؤدي للإصابة به وأخرى غير مباشرة".

وبين الناشي، أن "الأسباب المباشرة هي زواج القاصرات، وأخرى كيميائية تتمثل بتفشي الأوبئة وعدم تناول المرأة الحامل اللقاحات المخصصة لها أو للطفل أثناء فترة الحمل والولادة".

وتابع "أما الأسباب غير المباشرة فهي استخدام التواصل الاجتماعي، وترك الوالدين أطفالهما في أماكن معزولة عن أقرانهم، أو حرمانهم من التواصل مع محيطهم".

وأضاف مدير المنظمة، أن "مرض التوحد في المحافظة يصيب الأطفال الذكور في الغالب، حيث أن كل أربعة أطفال ذكور مصابون بالمرض تقابلهم أنثى واحدة مصابة".