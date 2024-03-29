في يومه الثاني.. اتحاد الأدباء بنينوى يواصل فعالياته الثقافية الرمضانية

شفق نيوز/ يواصل اتحاد الأدباء والكتّاب في محافظة نينوى إقامة فعالياته الثقافية في يومها الثاني بمناسبة شهر رمضان.

وتضمنت الفعاليات التي يقيمها الاتحاد في مبناه، قراءة شعرية للشاعر وليد الصراف، فضلا عن عروض موسيقية تراثية قدّمتها فرقة (جذور موصلية).

وقال رئيس الاتحاد الشاعر سعد محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذه الفعاليات الثقافية، تأتي ضمن البرنامج الرمضاني للاتحاد من أجل تعزيز سبل انفتاحه على المجتمع".

وإلى ذلك، تضمنت الأيام الثقافية بازار للأشغال اليدوية والأطباق الموصلية الشهيرة، فضلا عن معرض للكتاب عُرضت فيه عشرات العناوين الأدبية، وسط حضور كبير شهدته الفعاليات من أدباء نينوى وصلاح الدين وبغداد.

وكان اتحاد الأدباء قد أطلق أيامه الثقافية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدا أنها ستستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه.