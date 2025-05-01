في يومهم العالمي.. عمال البصرة يوجهون صرخة لوقف الانتهاكات بحقهم

شفق نيوز/ أعلن اتحاد نقابات العمال في البصرة، يوم الخميس، عن تعرض شريحة واسعة من العمال في المحافظة إلى انتهاكات مستمرة أبرزها عدم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن تزايد أعداد العاملين الأجانب.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة أحمد الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب المتضررين من هذه الانتهاكات هم العاملون في قطاع السياحة، وشركات التنظيف، والمستشفيات، إذ يتقاضى العديد منهم أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر في القانون".

وأضاف أن "الحد الأدنى لأجور العامل غير الماهر هو 350 ألف دينار، بينما العامل الماهر يجب أن يتقاضى أكثر من 400 ألف دينار"، مبينا أن "الحكومة مطالبة بتفعيل الدور الرقابي لوضع حد لتلك التجاوزات، حيث أن أغلب أرباب العمل لا يلتزمون بتطبيق القانون، ما يفاقم من أوضاع العمال المعيشية".

وتابع أن "العمالة الأجنبية تجاوزت نسبتها في البصرة 60%، بينما تشكل في المطاعم وحدها أكثر من 90%"، محذراً من تداعيات هذه الظاهرة على اقتصاد البلاد وأجور العاملين العراقيين.

وأشار إلى أن "الأسبوع المقبل ستخرج لجان مشتركة لمتابعة ملف تفاقم العمالة الأجنبية"، مشدداً على أن "بعض الشركات تدفع أجوراً تفوق الألفي دولار لعدد كبير من العمال الأجانب، ما يثير شبهات تتعلق بغسيل الأموال وتحويل العملة خارج البلاد".

واختتم الخفاجي بالقول: إنه "إذا تم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل حقيقي، فإننا سنضمن عدم مطالبة أي خريج بالتعيين في دوائر الدولة، لأن العامل سيكون محصناً قانونياً واقتصادياً".

ويصادف اليوم عيد العمال العالمي، وهو يوم الاحتفال بالعمال في الأول من شهر أيار/مايو من كل عام، وهو يوم مخصص لدعم العمال والنضالات التي قاموا بتحقيقها على مدى السنوات، وفي أغلب الدول يتم إعلان هذا اليوم بكونه عطلة رسمية تكريماً للعمال.