في أول نهار له.. "مجسر قرطبة" يختنق بالسيارات والمواطنون: لم يحلْ الأزمة (صور)

شفق نيوز/ غص مجسر قرطبة الذي يقع وسط العاصمة العراقية في أول نهار له، يوم الخميس، بالعديد من السيارات ولم يحل أزمة الازدحامات الخانقة.

وقال مواطنون لوكالة شفق نيوز، ان "مجسر قرطبة لن يحل أزمة الاختناقات المرورية".

واضافوا ان "السايد القادم من مدينة الصدر إلى باب الشرقي صباحا ممتلىء، وعند الظهر يغصُّ السايد الذاهب إلى وزارة الداخلية بالسيارات".

ووثقت كاميرا شفق نيوز؛ سير العجلات في وقت الذروة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، مجسرا حيوياً وسط بغداد، ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني افتتح مجسّر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد، وهو أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية، المنجز خلال 200 يوم عمل.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقّت مراسم الافتتاح التي بدأت مساء اليوم، حيث باشرت السيارات باستخدام المجسر فور افتتاحه.