في أول زخاتها المبكرة.. الأمطار تغسل شوارع كوبري والحويجة وتازة بكركوك (فيديو)

شفق نيوز/ سجلت محافظة كركوك، مساء يوم الجمعة، كميات متفرقة من الامطار في التون كوبري والحويجة وتازة خورماتو مع عواصف وصواعق رعدية.

وقال مصدر في دائرة الأنواء الجوية في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك سجلت مساء اليوم تساقط أول زخات المطر في نواحي التون كوبري وتازة خورماتو وقضاء الحويجة وكانت هذه الكميات محدودة ولكنها تبشر بأن الموسم المطري لهذا العام سيكون متقدما على السنوات الماضية حسب خرائط الانواء الجوية".

وأضاف أن "الكميات التي تساقط لا تدخل ضمن نسبة قياس الامطار كونها زخات مطرية محدودة الكميات ولكن بشكل عام الموسم الشتوي الجديد".

وأكد المصدر أن "درجات الحرارة سجلت انخفاضا كبيرة خلال اليوم حيث درجة الحرارة العظمى كانت بين 34 الى 31 درجة خلال ساعات الصباحية إلى عصر اليوم وتنخفض في المساء إلى حدود 30 درجة".

وتابع المصدر أن "الامطار التي تساقطت كان مصحوبة بصواعق رعدية وكميات من العواصف الترابية لفترات متقطعة في الأماكن التي تم تسجيل الأمطار فيها".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على مقاطع فديو تظهر فيها تساقط الأمطار وجريان مياه الأمطار في الشوارع في أول زخات المطر للموسم الشتوي الجديد.