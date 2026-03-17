في أول ارتدادات إغلاق "هرمز".. تعثر رواتب الموظفين العراقيين لشهر آذار

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن تعثر صرف رواتب موظفي دوائر "التمويل الذاتي" لشهر آذار/مارس الجاري، في أول انعكاس مباشر للأزمة المالية الناجمة عن توقف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن رواتب التمويل الذاتي لغاية تحرير هذا الخبر لم يتم صرفها، ولا تزال الإجراءات متوقفة" دون توضيح رسمي من الجهات المعنية.

وأضاف أن "التأخير يتزامن مع تطورات إقليمية أبرزها إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على صادرات النفط، ما يثير مخاوف من انعكاسات مالية خلال الفترة المقبلة".

وعادة ما تبدأ وزارة المالية بصرف رواتب موظفي التمويل الذاتي اعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر، على أن تستمر عملية التوزيع لغاية يوم 18، وبعدها تعلن الوزارة عن تمويل رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.