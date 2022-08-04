في واسط والأنبار.. 10 مصابين بعضهم بحالة حرجة بحادثيّ سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الخميس، بإصابة خمسة مدنيين بحادث سير شمالي المحافظة، حالة اثنين منهم حرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بحادث أيضاً في الأنبار.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق واسط بغداد، قرب ناحية الدبوني، خلّف خمسة مصابين بينهم حالتان حرجتان، وتم نقل الجميع إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

فيما أشار المصدر الآخر إلى أن "خمسة أشخاص أصيبوا بحادث سير على طريق هيت - البغدادي في محافظة الانبار جراء اصطدام عجلة عسكرية وأخرى مدنية"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".