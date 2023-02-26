في واسط.. قوة امنية تداهم مشفى حكومي وتعتقل موظفا وتضبط وصولات "فارغة"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في واسط، اليوم الأحد، بأن قوة امنية مصحوبة بفريق من النزاهة داهمت أحد المشافي الحكومية بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية وبصحبة فريق تحقيقي من النزاهة داهمت، اليوم، مستشفى النعمانية العام وضبطت (15) ختماً و(17) دفتر وصولات فارغة لدى لجنة الصيانة في المشفى".

وبين المصدر، ان "الأختام ودفاتر الوصولات كانت تستخدم في إدراج أسعار غير حقيقية عند شراء أي مواد أو تجهيزات تتعلق بصيانة المستشفى".

واضاف المصدر، ان "القوة المداهمة للمشفى قامت باعتقال الموظف المسؤول عن هذه الأختام والوصولات، حيث تم ايقافه لاحقاً لغرض التحقيق حول الموضوع".