في هدوء حظر التجوال.. احباط محاولة انتحار من اعلى جسر ببغداد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، يوم السبت، أنها منعت شاباً من الانتحار من أعلى جسر الصرافية في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبالتعاون مع القوة الماسكة للأرض تمكنت من منع شاب مخمور من محاولة الانتحار من أعلى جسر الصرافية ببغداد".

وأوضحت أنها قدمت له الدعم النفسي والمعنوي وسلمته لذويه، بمضبطة تسليم اصولية.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد حظر تجوال شامل بدأ مساء الخميس ويمتد حتى فجر الاثنين، لمواجهة جائجة كورونا.