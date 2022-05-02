في نينوى.. مسيحيون عراقيون يحتفلون بـ"الربان هرمز" (صور)

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون العراقيون في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بتذكار "الربان هرمز" بمناسبة عيد القيامة.

وقال الناشط ريفان حكيم من بلدة القوش، لوكالة شفق نيوز "في كل سنة يكون يوم الأحد مخصصاً للمسيحيين من خارج بلدة القوش ويوم الاثنين لأهالي القوش، إلا أن سوء الأحوال الجوية أمس الأحد، حال دون احتفال الأهالي بالمناسبة واقتصر الاحتفال على اليوم".

وأضاف "تم اليوم الاحتفال بهذه المناسبة من قبل أهالي القوش والبلدات الأخرى".

ويحتفل المسيحيون بمنطقة سهل نينوى، بتذكار "الربان هرمز" في يوم الأحد الثاني بعد عيد القيامة، حيث يقومون بزيارة الدير، لإقامة الصلوات ومراسم دينية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات والدبكات.

يشار إلى أن تاريخ هذا الدير، يعود إلى 640 الميلادي، ويقع في سفح جبل القوش شمال مدينة الموصل.