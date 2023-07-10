في نينوى.. ضبط استيلاء وتجاوز على 435 دونما بقيمة 75 مليار دينار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتي ضبط حالات تجاوز واستيلاء على 435 دونما من العقارات العائدة للدولة في محافظة نينوى، بلغت قيمتها أكثر من 75 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى جمعية إسكان منتسبي مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل قام بضبط أوليات الجمعية من صور قيود وعقود بيع نفذها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، من خلال الاستيلاء على أراض زراعية مملوكة للدولة وبيعها دون الحصول على الموافقات الأصولية.

وأضافت أن مسؤولي الجمعية المذكورين قاموا بالاستيلاء على 134 دونما من الأراضي الزراعية التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار، وتقطيعها وبيعها على المواطنين خلافا للقانون.

وتابعت إنه بالانتقال إلى جمعيـة الرياضيين التعاونية للإسكان - فرع نينوى، تبين بعد التحري والتدقيق استيلائها على 301 دونم من الأراضي الزراعية العائدة للدولة وبيعها خلافا للقانون، لافتة إلى أن إجمالي مبالغ الأراضي التي استولت عليها الجمعية بلغ (25,106,000,000) مليار دينار، موضحة أنه تم خلال العملية ضبط عقود بيع وشراء مع أصحاب حق التصرف.

وبينت أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر فتح قضيتين جزائيتين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لغرض استكمال الإجراءات القانونية، وتحديد المقصرين وتقديمهم للعدالة.