في نينوى.. السوداني يفتتح مستشفى لأمراض الدم وزراعة النخاع ويكشف عن خطة حكومته الصحية

شفق نيوز / افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مستشفى الحدباء التخصصي لامراض الدم وزراعة النخاع بسعة 81 سريراً في محافظة نينوى، مؤكدا أن حكومته ستمضي بإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وإعادة تأهيل وصيانة المُشيّد منها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، اليوم الجمعة، الافتتاح التشغيلي لمستشفى الحدباء التخصّصي لأمراض الدم وزراعة النخاع، الذي يقع في مدينة الموصل، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى محافظة نينوى".

وأضاف البيان ان "السوداني تجوّل، في ردهات المستشفى واطّلع على أهم مرافقه والخدمات التي يقدمها للمواطنين"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت القطاع الصحّي على رأس أولوياتها، وأنها ستمضي بخططها لإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وإعادة تأهيل وصيانة المُشيّد منها".

وتابع البيان أن "مستشفى الحدباء يُعدُّ من المستشفيات التخصصية الحديثة في العراق، وهو بسعة 81 سريراً، ويستقبل حالات الإصابة لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا واللوكيميا، ويجري عمليات زرع نخاع العظم الذاتي أو المُتبرَّع به، كما يضمّ صالة عمليات لتدارك الحالات الطارئة، وقسم الأشعة والمختبرات التحليلية".