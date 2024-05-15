في نينوى.. اعتقال تاجريّ مخدرات بحوزتهما 11كغم من "الكريستال"

شفق نيوز/ ألقت مديرية مكافحة المخدرات في نينوى، يوم الأربعاء، القبض على تاجريّ مخدرات بحوزتهما أكثر من 11كغم من مادة "الكريستال" المخدرة، وبالتعاون مع إقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني في نينوى، لوكالة شفق نيوز، إنه "بإشراف مباشر من قبل القضاء في الموصل وبعملية نوعية، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات في نينوى من القبض على تاجريّ مخدرات وضبطت بحوزتهما 11كغم ونصف الكيلو غرام من مادة الكريستال بمدينة الموصل".

وأوضح أن "العملية تمت بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات في أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث تم استدراجهما والقبض عليهما بمدينة الموصل".

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل، ولا عن جنسية التاجرين.