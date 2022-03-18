في نينوى.. اثبت موقع سكنك للحصول على البنزين

شفق نيوز / فرضت شركة توزيع المشتقات النفطية، في محافظة نينوى، يوم الجمعة، على الراغبين بالحصول على الوقود إبراز بطاقة السكن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الشركة منعت الوافدين من إقليم كوردستان، الحصول على البنزين، وذلك بسبب اشتداد أزمة الوقود لليوم العاشر في مدينة الموصل".

وأعلنت الشركة، أمس الخميس، البدء بتسجيل المركبات لتطبيق نظام البطاقة الوقودية، وكذلك منع من يحملون وكالات من محافظات أخرى الحصول على البطاقة، وأن ذلك سيشمل من تكون العجلة باسمه حصراً، وهو من سكان محافظة نينوى، ويمتلك بطاقة سكن تثبت سكنه داخل المحافظة.

وأوعزت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء الماضي، لمحطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى، بالعمل على مدار 24 ساعة، فيما شددت على اعتماد البطاقة الوقودية لبيع البنزين المحسن في محافظة كركوك.