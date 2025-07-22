في أنفاسه الأخيرة.. إنقاذ شاب من محاولة انتحار وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإنقاذ شاب ألقى بنفسه في نهر دجلة لإنهاء حياته، من أحد الجسور وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره ألقى بنفسه من أعلى جسر الجادرية وسط بغداد محاولاً الانتحار، إلا أن مفارز النجدة النهرية تمكنت من إنقاذه في اللحظات الأخيرة".

وأضاف أن "المفارز باشرت بعملية الإنقاذ فور رأيت الشاب، وتم إخراجه من النهر، وتقديم الإسعافات الأولية له، واتخاذ الإجراءات القانونية معه".