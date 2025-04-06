في ندوة تكشف "الخفايا".. كركوك تفتح النار على جرائم "بيع البشر والزواج القسري"

شفق نيوز/ نظم قصر الثقافة والفنون في كركوك، بالتعاون مع مديرية الشرطة المجتمعية، يوم الأحد، ندوة موسعة لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وظاهرة تزويج الفتيات قسراً.

وقال مدير قصر الثقافة والفنون، يوسف طيب صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الأشكال المتعددة للإتجار بالبشر، ورفع الوعي المجتمعي حول هذه الجريمة، لا سيما ما يتعلق منها بتزويج الفتيات قسراً، والعمل القسري والاستغلال الجنسي".

وأضاف أن "مدير الشرطة المجتمعية في كركوك، العقيد عدنان القاسمي، ألقى محاضرة مفصلة تناول فيها أبعاد هذه الظاهرة، موضحاً أن الإتجار بالبشر يشمل بيع وشراء الأفراد لأغراض متعددة كالإجبار على العمل أو الاستغلال الجنسي أو حتى انتزاع الأعضاء البشرية، وقد تتم هذه الجرائم داخل حدود الدولة أو تتجاوزها إلى نطاق دولي".

وأشار صالح، إلى أن "من أخطر أشكال هذه الظاهرة هو تزويج النساء قسراً، باعتباره نوعاً من الاستغلال الجسدي والنفسي وخرقاً لحقوق الإنسان الأساسية، كما يُعد انتهاكاً صارخاً لحرية الفرد وكرامته".

بدوره، أكد العقيد عدنان القاسمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "قانون رقم 28 لسنة 2012 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر يضع عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على الأجهزة الأمنية، وبالأخص الشرطة المجتمعية، في التصدي لها".

وأوضح القاسمي، أن "الشرطة المجتمعية في كركوك تعمل على تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب حملات التوعية المستمرة داخل الأحياء والمجتمعات المحلية".

كما شدد المشاركون، في الندوة على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لحماية الفئات المستضعفة، ومواصلة البرامج التوعوية التي تسهم في بناء مجتمع آمن خالٍ من الاستغلال والعنف.