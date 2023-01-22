في ميسان وكربلاء والنجف.. ضحايا وإصابات غرقاً وحرقاً وحادث سير مروع

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، عن إنقاذ شاب وانتشال جثة آخر من نهر في كربلاء، وفيما أصيب رجل وابنته بحروق نتيجة حريق بمنزلهما، لقي شخص مصرعه واصيب اثنان بجروح بليغة نتيجة حادث سير مروع في ميسان جنوبي العراق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ شاب في مقتبل العمر مع انتشال شاب آخر غارقين في نهر المغلف بقضاء الحر بمحافظة كربلاء.

وبينت أن فرق إنقاذ الدفاع المدني باشرت بإخراج الشابين ليتم إجراء الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم، فيها فيما لم تعرف أسباب وجود الشابين داخل النهر مما استدعى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادث.

وفي النجف، أفاد مصدر امني، بانفجار مدفأة داخل أحد المنازل وسط المدينة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدفأة نفطية انفجرت داخل منزل بمنطقة حي المكرمة وسط مدينة النجف مركز المحافظة وادت لإصابة شخصين (رجل وابنته) بحروق بليغة".

وبين المصدر، ان "سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وفي ميسان جنوبي العراق أفاد مصدر امني، بمصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع ناتج عن تصادم وانقلاب عجلتين على طريق (ميسان _ بغداد) قرب مبنى مشروع المرور شمالي المحافظة، أسفر عن مصرع شخص على الفور، وإصابة شخصين اثنين بجروح بليغة نقلوا لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج".