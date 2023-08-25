في ميسان.. طبيب يدفع دية قدرها 80 مليون دينار لأسرة مريض تَوَفََى بين يديه ويغلق عيادته

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، أن أحد الأطباء في المحافظة قام بدفع دية ما يُعرف محلياً بـ"الفصل" إلى إحدى العشائر على خلفية وفاة مريض لهم كان يراجعه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "احد الأطباء في مركز محافظة ميسان كان لديه مريض يراجعه منذ 8 اشهر، وفي اخر مرة جاء اليه وهو بحالة صحية حرجة فقام بإجراء مسحة قلبية له بعد توقيع ذويه على هذا العمل داخل العيادة، فتوفي المريض بسبب وضعه الصحي الحرج الذي كان يمر به".

وأضاف، " تعرض الدكتور بعد ذلك، (لگوامة) عشائرية من قبل ذوي المريض المتوفي، انتهى باعطائه فصل عشائري لهم قيمته 80 مليون دينار عراقي ".

وتابع المصدر، ان" الطبيب قرر مغادرة المحافظة إلى إشعار آخر، وغلق عيادته الطبية بسبب التهديدات العشائرية وخذلان المسؤولين المحليين له".