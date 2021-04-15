في ميسان.. رجال الدين "وسيلة" إقناع لتلقي لقاح كورونا

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة ميسان، يوم الخميس، عن أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، فيما كشفت عن استخدام رجال الدين لإقناع الآخرين بالتلقيح.

وقال مسؤول إعلام الدائرة، محمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المواطنين الذين قاموا بالتلقيح منذ وصول اللقاح الصيني والبريطاني والأميركي، بلغ أكثر من 3000 مواطن".

وأضاف الكناني، أن "دائرته استعانت برجال الدين لغرض اقناع المواطنين بالتوجه للمراكز الصحية لغرض التلقيح"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في توجه العشرات من المواطنين خلال الساعات الماضية لغرض التلقيح".

وأكد مدير صحة ميسان، أن "الأعداد مرجحة بالوصول إلى 4000 شخص خلال الساعات المقبلة".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني، بوفاة رجل يبلغ من العمر 43 عاما، إثر سقوطه من مكان مرتفع بمنطقة حي المعلمين وسط ميسان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها".