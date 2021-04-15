سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ميسان.. رجال الدين "وسيلة" إقناع لتلقي لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T09:24:21+0000
في ميسان.. رجال الدين "وسيلة" إقناع لتلقي لقاح كورونا

شفق نيوز / أعلنت دائرة صحة ميسان، يوم الخميس، عن أعداد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، فيما كشفت عن استخدام رجال الدين لإقناع الآخرين بالتلقيح.

وقال مسؤول إعلام الدائرة، محمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد المواطنين الذين قاموا بالتلقيح منذ وصول اللقاح الصيني والبريطاني والأميركي، بلغ أكثر من 3000 مواطن".

وأضاف الكناني، أن "دائرته استعانت برجال الدين لغرض اقناع المواطنين بالتوجه للمراكز الصحية لغرض التلقيح"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في توجه العشرات من المواطنين خلال الساعات الماضية لغرض التلقيح".

وأكد مدير صحة ميسان، أن "الأعداد مرجحة بالوصول إلى 4000 شخص خلال الساعات المقبلة".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر أمني، بوفاة رجل يبلغ من العمر 43 عاما، إثر سقوطه من مكان مرتفع بمنطقة حي المعلمين وسط ميسان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الجثة نقلت إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها".

related

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

Date: 2020-06-04 20:47:17
تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

تظاهرتان طلابيتان في المثنى وميسان

Date: 2019-11-10 09:18:48
تظاهرتان طلابيتان في المثنى وميسان

ميسان تتصدى لموجة كورونا الثانية بتسعة قرارات

Date: 2021-02-08 10:42:09
ميسان تتصدى لموجة كورونا الثانية بتسعة قرارات

أول حجر صحي يشمل قرية بأكملها في العراق

Date: 2020-03-08 22:25:14
أول حجر صحي يشمل قرية بأكملها في العراق

محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

Date: 2021-03-18 07:23:36
محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

الصحة العراقية تعلن توفر لقاح كورونا للمقيمين والبعثات الدبلوماسية مجاناً

Date: 2021-03-29 15:54:19
الصحة العراقية تعلن توفر لقاح كورونا للمقيمين والبعثات الدبلوماسية مجاناً

الصحة العراقية تعلن الفئات المشمولة "ابتداءً" بالتطعيم بلقاح كورونا.. جدول

Date: 2021-02-28 13:55:54
الصحة العراقية تعلن الفئات المشمولة "ابتداءً" بالتطعيم بلقاح كورونا.. جدول