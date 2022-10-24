في ميسان.. تسجيل حالتي انتحار لفتاتين وحكمين بالسجن المؤبد لتاجري مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان، يوم الإثنين، بتسجيل حالتي انتحار جنوبي المحافظة، فيما أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة سجلت حالتي انتحار شنقاً لفتاتين اثنين داخل منزليهما في قضاء المجر الكبير جنوبي المحافظة، بسبب ضغوط نفسية تعرضتا لهما".

وبين المصدر ان "قوة امنية طوقت مكاني الحادثين وقامت بنقل الجثتين لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

من جانب آخر، أفاد مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات تم القاء القبض عليه من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى بغداد وبحوزته اربعة كيلوغرامات من المواد المخدرة.

واشار الى ان المحكمة حكمت أيضاً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 15 كيلوغرام من المواد المخدرة بعد ان تم القبض عليه اثناء نقله المواد المخدرة من قضاء قلعة سكر.