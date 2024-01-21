في ميسان .. تحرير صبي مختطف واعتقال الخاطف الذي قام "باغتصابه"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، عن تحرير صبي مختطف واعتقال الخاطف في احدى مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان اليوم : انه وفي تمام الساعة السابعة مساءً (أمس السبت)، تم اخبار مفارز شرطة النجدة المنتشرة ضمن قاطع حطين بوجود حالة اختطاف لصبي يبلغ من العمر 15 عاما من قبل شخص يستقل عجلة نوع هونداي متجهاً به إلى منطقة (هياكل البتيرة).

ووفقا للبيان فإنه على الفور تم إبلاغ غرفة عمليات القيادة والتوجه نحو المكان المقصود حيث قامت القوة بضرب طوق امني على المكان ، والقيام بعمليات التفتيش مما مكنها من العثور على الصبي واعتقال صاحب العجلة في نفس المكان أعلاه.

واضافت قيادة الشرطة ان الصبي قد افاد بأن صاحب العجلة - والذي عرف هويته للمفارز الأمنية - قد قام باختطافه واغتصابه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وإحالته إلى قسم المكافحة شعبة إجرام الخطف .