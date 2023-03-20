في ميسان.. التربية تطلق أول برنامج إلكتروني لتدقيق "الرواتب والعلاوات والترفيعات"

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، دخول برنامج لتدقيق الرواتب إلكترونياً حيز التنفيذ خلال شهري شباط وآذار الحالي في تربية محافظة ميسان، فيما بينت أن هذا البرنامج سيقوم بتحويل أوامر "العلاوات والترفيعات" إلكترونياً دون الحاجة إلى استلام وتسليم يدوي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "أنجزت برنامجاً لتدقيق الرواتب إلكترونياً دخل حيز التنفيذ خلال شهري شباط وآذار في تربية محافظة ميسان".

وأضافت الوزارة أن "البرنامج يعد الأول من نوعه بين المديريات العامة للتربية حيث يضمن تدقيقاً سريعاً بدقة متناهية لرواتب المنتسبين مختزلاً الوقت من أسبوعين إلى أربعة أيام من خلال عملية أرشفة إلكترونية تدفع الموظف للاستغناء عن السجلات الورقية يرتبط بنظام شبكي للتواصل بين المدققين والمحاسبين".

وتابعت الوزارة أن "العملية تمر بعدة مراحل الأولى الربط الشبكي مع الحسابات والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهري شباط وآذار، أما الثانية مع الهيئات التدريسية بشكل مباشر ثم ربط الشبكة مع الموارد البشرية التي ستقوم بتحويل أوامر العلاوات والترفيعات إلكترونياً دون الحاجة إلى استلام وتسليم يدوي".

ونقل البيان عن مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي تأكيده على "استمرار العمل بتوجيهات الوزارة باستخدام التقنيات الحديثة خدمة للعمل التربوي والإداري لتسهيل معاملات المراجعين والموظفين على حد سواء".