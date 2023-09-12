في مياه "الأحرار".. أصحاب مهنة "البلم" النهري يشتكون ويطالبون وزيرين بالتدخل (صور)

شفق نيوز/ يشكو العديد من أصحاب مهنة "البلم" النهري بين جانبي الكرخ والرصافة ببغداد والعكس، بتحديد مساح تحركهم بين جسرين، فيما يطالبون وزيرين بالتدخل لتسهيل تحركهم طلباً للرزق وتقليل نسبة الضرائب المفروضة عليهم.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز حركة بلامو دجلة في المنطقة المحصورة بين جسري الأحرار وجسر الشهداء وسط العاصمة بغداد.

ويقول بلامون في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الداخلية تحدد مكان تحركنا وسط نهر دجلة بين جسري الاحرار والشهداء في أغلب الأوقات وهي مساحة ضيقة ومحددة لا تكفي للعمل وطلب الرزق".

ويضيف البلامون أن "بين فترة وأخرى تسمح النجدة النهرية لنا بعبور جسر الشهداء باتجاه مقام خضر الياس وصولاً الى مقتربات مدينة الطب لكن هذا ليس دائماً"، مطالبين وزير الداخلية ووزير النقل بزيادة مساحة التجوال في النهر ومراعاة مهنتهم وعدم فرض ضرائب اكثر من الدخل الذي يجنونه في عملهم".