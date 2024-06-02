في موسم الحصاد.. الحرائق تأتي على 3 مزارع للحنطة بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم الأحد، بنشوب ثلاثة حرائق في أرض مخصصة لزراعة الحنطة، ضمن قرية جنوب غربي كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً وقع في مزرعة للحنطة ضمن قرية عتيرة التابعة لناحية الزاب، ما أدى إلى احتراق مساحة تقدر بسبعة دوانم من الحنطة التي كان الفلاح يستعد لحصادها ".

وأضاف أن "حريقاً آخر وقع في ذات القرية وبمزرعة ثانية حيث احترقت الأرض التي تقدر بنحو خمسة دوانم بشكل كامل، بسبب شرارة من أحد أعمدة الكهرباء، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وعدم امتداد الحريق للمزارع الأخرى".

وأشار المصدر، إلى حريق ثالث وقع بمساحة تقدر بعشرة دوانم في قرية (عايزك)، ضمن ناحية الزاب، بسبب اشتعال النيران بمخلفات الحنطة نتيجة شرارة نار، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني، وتسيطر على الحادث".