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في منفذين عراقيين.. وفاة زائر ايراني ودخول 45 شاحنة لدعم مواكب الاربعينية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T14:18:30+0000
في منفذين عراقيين.. وفاة زائر ايراني ودخول 45 شاحنة لدعم مواكب الاربعينية

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية ومحلية في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بوفاة زائر إيراني في منفذ المنذرية شرقي خانقين، بسبب سكتة دماغية، فيما دخلت 45 شاحنة تحمل مواد ومعدات دعم للمواكب الإيرانية في العراق عبر منفذ مندلي الحدودي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "أحد الزوار الإيرانيين توفي في منفذ المنذرية الحدودي بعد إصابته بجلطة دماغية وتم نقله الى مستشفى خانقين العام"، مبينا أن "المتوفى من مواليد عام 1940 ، من سكنة العاصمة الايرانية طهران".

وفي سياق متصل أفاد مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي بــ"دخول 45 شاحنة للمؤن والمعدات اللوجستية والتجهيزات لدعم مواكب الزائرين الإيرانيين في العراق".

وأشار الخزاعي إلى أن "أهالي مندلي استضافوا 130 شخصاً من كوادر الشاحنات الإيرانية وقدموا جميع الخدمات ومن ثم انطلقوا صوب كربلاء المقدسة".

وأبرم العراق وإيران في اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

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