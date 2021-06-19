في منصبه منذ 16 عاما.. تربية نينوى تكشف عن تزوير شهادة مسؤول محلي

شفق نيوز/ كشفت تربية محافظة نينوى يوم السبت، عن تزوير مدير ناحية المحلبية عبد الرحمن حسن ابراهيم الدولة لشهادته الدراسية.

وبحسب وثيقة صادرة من مديرية تربية محافظة نينوى حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ تبلغ المحافظة بقيام إبراهيم الدولة بتزوير شهادة المرحلة المتوسطة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغت مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز؛ أن محافظ نينوى شكل لجنة تحقيقية بهذا الأمر، خصوصاً وأن عبد الرحمن الدولة يشغل منصب مديراً للناحية منذ عام 2005.

وأشار إلى ان الدولة تسنم منصب مدير الناحية منذ 16 عاماً وفق الوثيقة المزورة، الا ان امر تزوير الوثيقة لم يكتشف الى لحظة صدور هذا الكتاب من مديرية التربية في المحافظة.