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في مقدادية ديالى.. صلاة موحدة لدرء "الفتن الطائفية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-05T07:52:04+0000
في مقدادية ديالى.. صلاة موحدة لدرء "الفتن الطائفية"

شفق نيوز/ تُقام يوم الجمعة، صلاة جماعةٍ موحدة في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، وبمشاركة محافظات عدة، لدرء "الفتن الطائفية"، على خلفية المجازر الدموية الأخيرة في قرى جنوبي القضاء.

وقال قائممقام المقدادية وكالة، حاتم عبد جواد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "صلاة جماعة موحدة ستقام اليوم في قضاء المقدادية بناء على دعوة مقتدى الصدر، كرسالة لتوحيد الصف الوطني ونبذ الطائفية وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات ديالى".

وأضاف التميمي، أن "توافد أعداد كبيرة من المواطنين من خارج ديالى للمشاركة في الصلاة الموحدة وتضامنا مع أهالي ديالى، في التصدي للفتن الطائفية، وسط تحضيرات واسعة لإقامة الصلاة المقررة".

ولفت إلى أن "أوضاع المقدادية مستقرة ولم تسجل حالات نزوح جديدة، وأن الأجهزة الأمنية منتشرة في عموم المناطق".

وشهد قضاء المقدادية، أواخر الشهر الماضي مجازر دموية بهجومين استهدفا قرى الرشاد ونهر الإمام، وخلفا أكثر من 40 ضحية ومصاب، ما سبب تداعيات طائفية ونزوح لم تشهده ديالى منذ أكثر من 14 عاماً.

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