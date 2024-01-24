في معبر حدودي بين العراق وايران يحدث امر "فريد من نوعه في العالم"

شفق نيوز/ كشف مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة ايلام الفيلية، اليوم الاربعاء، ان الاشهر العشرة الماضية من السنة (الإيرانية) شهدت استخدام ما يقرب من سبعة ملايين شخص معبر مهران الحدودي بين العراق وإيران "ذهابا أو إيابا".

ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن سيد زاهدين تشمه خاور مدير عام الطرق والنقل البري في إيلام، قوله، إنه منذ بداية العام الحالي (السنة الإيرانية تبدأ من 21 اذار) وحتى نهاية الشهر العاشر منه، سافر 6,952,203 أشخاص عبر الحدود الدولية لمهران إلى الخارج.

وأضاف تشمه خاور انه من بين هذا العدد، غادر حدود مهران 2 مليون و912 ألف و600 إيراني و 391 ألف و210 مسافرين أجانب.

وتابع أنه، خلال هذه الفترة ذاتها، دخل البلاد من حدود مهران أكثر من 3 ملايين و83 ألف إيراني و564 ألفا و637 مسافرا أجنبيا.

وأشار المدير العام للطرق السريعة والنقل البري لمحافظة إيلام إلى أنه بصرف النظر عن حركة المرور في أيام الزيارة الأربعينية، فإن حركة الركاب والزائرين من حدود مهران الدولية تتراوح من 10 إلى 15 ألف شخص يوميا، وهو أمر فريد من نوعه في العالم.