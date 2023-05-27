في أمريكا.. والدان يعذبان طفلهما الرضيع حتى الموت

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أمريكية حكمين بالسجن على أب وأم عذبّا ابنهما الرضيع بالحرق والضرب ما تسبب له بكسور متعددة قبل أن يفارق الحياة.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن الحكم صدر على شانون مارسدن وستيفن بودن بالسجن 27 و29 عاماً على التوالي في محكمة كرون بتهمة القتل "الوحشي والمطول" لابنهما فينلي بودن.

تسبب الزوج بـ130 إصابة منفصلة للطفل البالغ من العمر 10 أشهر قبل موته المروع في عام 2020، بما في ذلك 71 كدمة و57 كسر وحرق.

وكان فينلي يعاني من كسور في عظام الترقوة والفخذين، بينما تعرض حوضه للكسر في مكانين، بسبب الركل أو الضرب، مع إصابات تشبه السقوط من طوابق متعددة.

كما أصيب بحروق في يده اليسرى، أحدهما من سطح ساخن، والآخر على الأرجح من لهب ولاعة سجائر.

وقالت القاضية أماندا تيبلز، التي أصدرت حكما بالسجن على الزوجين إنهما كانا "كاذبين ومتمرسين" وأوقعا "قسوة لا يمكن تصورها" على ابنهما.

ولم يظهر الزوجان أي عاطفة وظلوا صامتين أثناء النطق بالحكم.