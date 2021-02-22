في أمريكا.. حلم عائلة عراقية يتحول إلى "كابوس"

شفق نيوز/ عندما سافر العراقي رياض الجنابي مع عائلته الى الولايات المتحدة قبل 11 سنة بحثا عن حياة افضل و"بلد أكثر أمنا" لم يكن يتصور انه سيموت مقتولا.

وذكر موقع "واشنطن ان بي سي" الاميركي ان الجنابي الذي جاء الى الولايات المتحدة من العراق، حاملا معه حلما بحياة افضل، قتل بالرصاص خلال عملية سرقة سيارة في ريفيرديل بارك في مدينة ماريلاند.

وكان الجنابي الذي يبلغ من العمر 23 سنة، قريبا من تحقيق احلامه بالتخرج من الجامعة حاملا شهادة بالقانون الجنائي.

وقالت شقيقته سورة "كان على وشك الوصول الى تحقيق بعض اهدافه. كان على بعد اسبوع واحد للالتحاق باكاديمية الشرطة ليكون ضابطا"، مشيرة الى ان مجيئه والعائلة من العراق الى اميركا، كان "بحثا عن بلد اكثر امنا".

واشارت شقيقته الى انه تولى وظيفة حراسة امنية في مجمع سكني في ريفيرديل بارك، من اجل ان يكتسب خبرة، ولمواصلة السعي من اجل حلمه في تطبيق القانون.

وعثرت الشرطة على الجنابي مصابا بطلقات نارية في باحة موقف في المجمع السكني الخميس الماضي حيث كان يعمل، وتوفي بعدها بقليل. وقالت الشرطة انه قتل خلال عملية لسرقة سيارته، ما حطم احلام هذا الشاب العراقي وامال عائلته.

واختفت سيارة الجنابي ولم يتم اعتقال اي مشتبه به حتى الان.

وقالت شقيقته سورة "كنت اعتزم حضور تخرجه، وحضور زفافه، ولكن ليس جنازته". واضافت "الان قررت ان اترك عواطفي جانبا، والمحاربة من اجل تحقيق العدالة له بكل قدراتي". واعربت عن قلقها من مسار التحقيقات.

وكانت الشرطة اشارت الى تصاعد عمليات السطو المسلح على سيارات واطلاق نار في الفترة الاخيرة في المنطقة ذاتها. وكان الجنابي القتيل الثالث الذي يسقط في نفس اليوم.

وقالت سورة "قد يكون اي احد منا الضحية التالية".