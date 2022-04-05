في محاولة لفض اعتصام.. إصابة 10 محتجين باقتحام أمني قرب حقل نفطي بواسط

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة واسط، يوم الثلاثاء، بإصابة عشرة محتجين جراء اقتحام قوة امنية لموقع اعتصامهم قرب حقل الاحدب النفطي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية بأمرة ضابط برتبة عميد، اقتحمت اليوم موقع اعتصام المحتجين المطالبين بالتعيين في حقل الاحدب النفطي شرقي المحافظة".

وبين المصدر، أن "قرابة 10 معتصمين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة الاقتحام الذي فشل بتحقيق مبتغاه، حيث انسحبت القوة الأمنية من الموقع بعد عدم تمكنها من فض الاعتصام".

يشار إلى أن التظاهرات والاعتصامات أمام حقل الأحدب النفطي مستمرة منذ عام 2019 مع انطلاق تظاهرات تشرين في حينها، إلا أن عدداً من متظاهري محافظة واسط من المواطنين والخريجين بدأوا اعتصاماً بالقرب من الحقل منذ عدة أشهر.