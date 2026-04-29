في محافظتين.. 14 مصاباً بحوادث مرورية متفرقة وحريق بمخزن أثاث

شفق نيوز- نينوى/ بغداد

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة 14 شخصاً في ثلاثة حوادث مرورية متفرقة داخل المحافظة، فيما اندلع حريق بمخزن في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع في ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم امرأتان بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضاً بحادث مروري في بلدة بادوش غرب الموصل، فيما سُجل ثالث حادث مروري قرب بوابة الشام غربي المدينة أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة"، مشيراً إلى "نقل المصابين جميعاً إلى المؤسسات الصحية القريبة".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في مخزن للأثاث في منطقة البنوك، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفاع المدني وإخماده".