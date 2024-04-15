في محافظتين.. وفاة واصابة منتسبين وانتحار "مريب" لفتى داخل منزله

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، عن إصابة شرطية بحادث سير على طريق كركوك- آلتون كوبري وتوفي عريف منسوباً الى الدفاع الجوي اثر جلطة دماغية اثناء الواجب في كركوك، فيما أقدم فتى على الانتحار بأسلوب الشنق في بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن"منتسبة تابعة لشرطة كركوك اصيبت اثناء خروجها من عملها في نقطة تفتيش دارمان على طريق كركوك آلتون كوبري (25 كم شمال كركوك)، حيث كانت الشرطية تخرج بسيارتها من نقطة التفتيش واصطدمت بسيارة حمل وأصيب بجروح بالغة نقلت على اثرها الى المستشفى للعلاج".

وتابع المصدر، أن "عريفاً منسوباً الى القاطع الثالث للدفاع الجوي ويدعى اسعد كريم أحمد أصيب بجلطة دماغية فارق الحياة على اثرها وتم نقل الجثة للطب العدلي".

وفي السياق اضاف المصدر ان "فتى أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق مستخدما قطعة قماش (شال) داخل منزله ضمن منطقة ولداية شمال العاصمة

وأوضح أنه "تم التحفظ على الاب لوجود شكوك بالحادثة".