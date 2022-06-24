في محافظتين.. وفاة شخص وإنقاذ آخر من محاولة انتحار

شفق نيوز/ قضى شخص وأصيب آخر يوم الجمعة في حادث سير بمحافظة بابل فيما أحبطت دوريات نجدة بغداد محاولة انتحار.

وذكر بيان لشرطة مرور بابل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادثا مروريا في محافظة بابل على طريق المرور السريع ، أدى الى وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن أسباب الحادث؛ السرعة الشديدة وعدم الانتباه واجتياز خاطئ وعدم حساب مسافة الأمان عند الاجتياز لسائق المركبة الصغيرة.

وفي العاصمة بغداد؛ تم انقاذ شخص حاول رمي نفسه امام السيارات المارة بقصد الانتحار ضمن منطقة (اليرموك/ ساحة قحطان) من قبل دوريات نجدة اليرموك وفقا لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز بذلك.