سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في محافظتين.. وفاة شخص وإنقاذ آخر من محاولة انتحار

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-24T16:18:04+0000
في محافظتين.. وفاة شخص وإنقاذ آخر من محاولة انتحار

شفق نيوز/ قضى شخص وأصيب آخر يوم الجمعة في حادث سير بمحافظة بابل فيما أحبطت دوريات نجدة بغداد محاولة انتحار.

وذكر بيان لشرطة مرور بابل ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادثا مروريا في محافظة بابل على طريق المرور السريع ، أدى الى وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن أسباب الحادث؛ السرعة الشديدة وعدم الانتباه واجتياز خاطئ وعدم حساب مسافة الأمان عند الاجتياز لسائق المركبة الصغيرة.

وفي العاصمة بغداد؛ تم انقاذ شخص حاول رمي نفسه امام السيارات المارة بقصد الانتحار ضمن منطقة (اليرموك/ ساحة قحطان) من قبل دوريات نجدة اليرموك وفقا لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز بذلك.

related

ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

Date: 2022-03-07 17:52:24
ذي قار.. محاولة انتحار بالنفط الأبيض ووفاة خمسينية بحادث سير لعجلة "برادو"

في محافظتين.. وفاة شخص واصابة 2 في حادث سير ونجاة فتاة من محاولة انتحار

Date: 2022-01-13 11:37:17
في محافظتين.. وفاة شخص واصابة 2 في حادث سير ونجاة فتاة من محاولة انتحار

انهيار جسر للمشاة يقطع طريقاً مهماً شمال بغداد.. صور

Date: 2022-02-14 08:11:51
انهيار جسر للمشاة يقطع طريقاً مهماً شمال بغداد.. صور

قطيع من الجاموس ينهي حياة شخص ويصيب آخر جنوبي العراق

Date: 2022-05-04 05:19:41
قطيع من الجاموس ينهي حياة شخص ويصيب آخر جنوبي العراق

مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مروّع في ديالى

Date: 2021-08-27 20:41:05
مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مروّع في ديالى

إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

Date: 2021-07-06 08:25:25
إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

حادث مفجع.. مصرع عائلتين على "طريق الموت" بين كركوك وصلاح الدين

Date: 2021-12-02 12:47:38
حادث مفجع.. مصرع عائلتين على "طريق الموت" بين كركوك وصلاح الدين

ديالى.. شاحنة تلتهم شخصاً في حادث هو الثاني خلال ساعات

Date: 2022-06-24 09:40:35
ديالى.. شاحنة تلتهم شخصاً في حادث هو الثاني خلال ساعات