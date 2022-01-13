في محافظتين.. وفاة شخص واصابة 2 في حادث سير ونجاة فتاة من محاولة انتحار

شفق نيوز/ قضى شخص وأصيب اثنان آخران يوم الخميس جراء حادث سير جنوبي العراق.فيما تم تسجيل محاولة انتحار فاشلة في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ طبيب صيدلاني لقى مصرعه واصابة طبيب بيطري وسائق نتيجة حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين ذي قار والبصرة.

وأضاف المصدر؛ أنه تم نقل الجثة الى الطب العدلي فيما تم إخلاء المصابين إلى المستشفى.

وفي العاصمة بغداد، اقدمت شابة تولد ٢٠٠٥ على إطلاق النار على رأسها من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار داخل دارها ضمن منطقة الغزالية شمال غربي بغداد.

واضاف ان المحاولة اسفرت عن اصابتها وحاليا ترقد في العناية المركزة في محاولة لإنقاذها، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف حتى الآن على أسباب محاولة الانتحار.