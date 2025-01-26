في محافظتين.. وفاة أستاذ جامعي بعد "موقف إنساني" ومصرع شابين بحادث اصطدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة الدكتور في جامعة واسط (سعدي حسين) بعد رقوده لعدة أيام في المستشفى.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن دخول الأستاذ الجامعي إلى المستشفى كان بعد إنقاذهِ أطفالاً من الغرق في نهر العزيزية بمحافظة واسط.

وفي حادث آخر في محافظة ديالى، لقي شابان مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث سير.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الشابين كانا يستقلان دراجة نارية تعرضا لحادث سير واصطدما بسيارة في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".