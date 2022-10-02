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في محافظتين.. وفاة امرأة ومصرع شاب وانتحار آخر

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-02T20:24:51+0000
في محافظتين.. وفاة امرأة ومصرع شاب وانتحار آخر

شفق نيوز / سجلت محافظتي ذي قار والنجف، يوم الأحد، عدداً من الحوادث الأمنية، بينها حالة انتحار واستهداف منزل مهندس، وحالة غرق داخل بئر ماء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله بمنطقة حي ميسان وسط محافظة النجف"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "مجهولين استهدفوا عجلة بعبوة لاصقة بمنطقة حي الفرات وسط النجف"، مبيناً أن "الهجوم استهدف منزل مهندس في بلدية النجف، حيث تسبب الهجوم بأضرار مادية دون البشرية".

وفي ذي قار، أخبر مصدر أمني، الوكالة أن "قضاء الرفاعي سجل وفاة امرأة تبلغ من العمر 54 عاما نتيجة غرقها في بئر ماء أمام المنزل أثناء تشغيل (ماطور) الماء".

وأوضح المصدر، أن "حادث انقلاب عجلة على طريق الرايات نوع (بيك اب فور ويل)، أدى إلى إصابة السائق، ووفاة ولده البالغ من العمر 19 عاما".

وأشار إلى أن "قوات الأمن وبدلالة مواطن، عثرت على أربع قنابر هاون (عيار ٨٢ ملم عدد/ ٢ وقمبرة مدفع عيار ١٥٥ عدد/ ٢) في قضاء سوق الشيوخ، حيث تم رفعها جميعاً من قبل فرق الدفاع المدني".

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