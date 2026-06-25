في محافظتين.. إنقاذ شاب "مخمور" من الموت وإصابة 3 مدنيين بحادث سير

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بإنقاذ شاب "مخمور" من محاولة انتحار في نهر دجلة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب في منتصف العشرينيات من عمره وكان في "حالة سكر شديد" وألقى بنفسه فجر اليوم من الجسر الرابع وسط مدينة الموصل، في نهر دجلة إلا أن الشرطة النهرية سارعت إلى انتشاله وإنقاذه من الغرق.

وأضاف أن الشاب تم نقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "حادث تصادم وقع بين شاحنة حمل كبيرة وأخرى من نوع (كيا حمل) على طريق كركوك – أربيل ضمن حدود ناحية التون كوبري، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة".

وبين أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث فور وقوعه، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها القانونية وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.