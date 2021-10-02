في محافظتين.. نتائج السادس الاعدادي تتسبب بانتحار طالب واعتقال 4 نساء في مرقد ديني

شفق نيوز/ أقدم شاب من محافظة ذي قار يوم السبت على الانتحار بعد ظهور نتائج الدراسة الإعدادية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن الشاب قام برمي نفسه في النهر بدافع الانتحار بعد تعرضه لصدمة الرسوب في السادس الاعدادي ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

فيما أفاد مسؤول حكومي في محافظة ديالى يوم السبت، باعتقال ٤ نساء بتهم السرقة في مرقد ديني في ناحية قزانية شرقي ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم لوكالة شفق نيوز؛ إن الاجهزة الأمنية اعتقلت ٤ نساء متلبسات بالسرقة في مرقد (سيد كيطان) بعد ملاحقة و متابعة بعد رصد تحركاتهم في مرقد (كرز الدين) الشهير.

وأكد اكرم أن المعتقلات من سكان مدينة الكوت وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة.