في محافظتين.. مقتل طفل بانفجار وعامل سوري يقضي غرقاً

مقتل طفل بانفجار مخلفات حربية وإصابة شاب بمشاجرة مسلحة في نينوى

شفق نيوز- نينوى/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأحد، بمقتل طفل إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب على تنظيم "داعش" في قضاء مخمور، فيما أصيب شاب بطلق ناري جراء مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم غربي الموصل، في حين لقي عامل سوري مصرعه غرقاً في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى القيارة العام في نينوى تسلّم جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات توفي نتيجة انفجار عبوة ناسفة من مخلفات حربية، في قرية النصر التابعة لقضاء مخمور جنوبي محافظة نينوى".

وأشار إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث منفصل، أضاف المصدر أن "مستشفى الموصل الجمهوري التعليمي استقبل شاباً مدنياً يبلغ من العمر 22 عاماً تعرّض لإصابة بطلق ناري إثر مشاجرة داخل ملعب لكرة القدم في حي الرافدين غربي المدينة"، مؤكداً "اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وفتح تحقيق بالحادث".

وتشهد مناطق متفرقة من نينوى بين الحين والآخر حوادث مشابهة بسبب وجود كميات من المخلفات الحربية غير المعالجة، فضلاً عن تصاعد النزاعات الفردية التي تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة.

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن "شاباً سوري الجنسية يعمل في أحد المشاريع الزراعية، توفي غرقاً أثناء محاولته السباحة في نهر دجلة قرب قضاء الضلوعية"، مشيراً إلى أن "فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني تمكّنت من انتشال جثته بعد ساعات من البحث".

وبين المصدر أن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم إشعار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.