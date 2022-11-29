في محافظتين.. مقتل ثلاثة أشخاص أحدهما بشجار مسلح

شفق نيوز /أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل ثلاثة أشخاص في محافظتي بغداد ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فتى من مواليد عام 2007 لقي مصرعه أثناء عبثه بسلاح نوع بندقية صيد داخل غرفة منزله ضمن منطقة العبيدي، شرقي بغداد"، مبينا أن "قوة أمنية هرعت الى منطقة الحادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

من جهة أخرى كشف المصدر أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأيدي تطورت الى استخدام السلاح الخفيف بالقرب من ساحة الفارس ضمن جانب الكرخ ما أسفر عن مقتل شخص في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان في الحال واعتقلت القاتل فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي نينوى؛ قتل شاب بعمر 18 عام برصاصة أطلقها عليه جيرانه الذي كان معه في ذات العجلة ليلة أمس.

وبحسب مصدر أمني ابلغ وكالة شفق نيوز؛ أن الجاني قام بإطلاق النار على نفسه واصابة يده لاسباب مجهولة.

واضاف ان الجاني استدرج الشاب بذريعة وجود لص داخل الحي وطلب مساعدته للبحث عنه واعتقاله، وقام الشاب بركوب سيارة الجاني، ومن خلال كاميرات المراقبة تبين أنهما كانا في السيارة لحظة اطلاق النار، مشيرا إلى أن تقرير الطب العدلي أثبت أن الضحية قتل بإطلاقة لا تبعد 30 سنتمتر عن جسد الضحية.

واشار المصدر إلى اعتقال الجاني للتحقيق معه ومعرفة السبب الذي دفعه لإطلاق النار على جاره.