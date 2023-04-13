في محافظتين.. مصرع 4 مدنيين بحوادث مختلفة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة مدنيين بينهم طفل بحوادث منفصلة، فيما لقيت امرأة مصرعها بصعقة كهربائية في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات توفي جراء سقوطه من سلم داخل منزله في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

واشار الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث.

وذكر المصدر أيضا ان "شابا لقي مصرعه بحادث سير على طريق كركوك – طوز خرماتو بعد انقلاب عجلة تقله"، مبينا ان "الضحية طالب في كلية التربية الرياضية المرحلة الثالثة بجامعة كركوك".

وتابع أن "رجلا ستينيا توفي بحادث سير على طريق تكريت كركوك بعد اصطدام عجلته بعجلة اخرى".

وتشهد طرق صلاح الدين حوادث مميتة شبه يومية لاسباب عدة منها سوء التنفيذ والتخطيط وغياب إجراءات السلامة المرورية.

كما ابلغ مصدر امني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة لقيت مصرعها جراء صعقة كهربائية في قرية (زنبور) الواقعة على بعد 10 كم شمال غربي قضاء الخالص".

وبين المصدر ان "سبب الحادث ملامسة المرأة لاحد اعمدة الكهرباء الذي ابتل بسبب الامطار"، مشيرا الى نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث.