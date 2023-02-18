في محافظتين.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث منفصلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم السبت، بمصرع وإصابة 7 اشخاص بحادثين منفصلين في المحافظة، فيما لقي عامل مصرعه جراء انهيار ترابي في أحد مشاريع الصرف الصحي بصلاح الدين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع (ستاركس) انقلبت على الطريق الدولي السريع ضمن حدود ناحية البطحاء غربي محافظة ذي قار، ما أدى لمصرع امرأة وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

من جانب اخر، اشار المصدر الى ان "امرأة ثلاثينية غرقت في نهر فرعي قرب منزلها بقضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

فيما أقدم مواطنون على إغلاق عدد من المطاعم على الطريق الخارجي في ذي قار، مطالبين بتوفير بديل لهم بعد إزالة أكشاكهم المتجاوزة على الطريق الدولي.

الى ذلك، ابلغ مصدر امني في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بأن "عاملا لقي مصرعه بعد انهيار ترابي في احد مشاريع الصرف الصحي في حي القادسية باطراف مدينة تكريت".

وبين انه "تم انتشال جثة العامل ونقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد مشاريع الصرف الصحي حوادث مميتة مستمرة بسبب غياب شروط الامان او الحوادث المفاجئة والعرضية.