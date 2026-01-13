في محافظتين.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير وانتحار امرأة

شفق نيوز- ذي قار/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين أحدهم كويتي الجنسية، بحادثي سير وقعا في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادثي سير وقعا اليوم على الطريق العام الرابط بين الغراف والناصرية شمال ذي قار، وطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن الحادثين اسفرا عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، أحدهم مواطن كويتي الجنسية، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى".

إلى ذلك، أفاد المصدر، بتسجيل حالة انتحار امرأة في الثلاثينات من عمرها حرقا داخل منزلها الواقع في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار.

ولفت المصدر إلى أن مفارز الشرطة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكن لا تزال دوافع حالة الانتحار غامضة".

في حين أفاد مصدر آخر، بانقلاب سيارة تقلّ عناصر من الحشد الشعبي أثناء نزولهم من الدوام الرسمي على الحدود العراقية - السورية.

وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون العجلة، دون وقوع وفيات".