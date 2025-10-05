في محافظتين.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير و"قرد" يصيب امرأة بجروح

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأحد، بأن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب ثالث جراء حادث سير وسط المدينة، فيما هاجم "قرد" امرأة وأدى إصابتها بجروح شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مركبة كانت تسير بسرعة عالية انحرفت باتجاه ثلاثة مدنيين في أحد الشوارع الرئيسية وسط كركوك، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم في الحال وإصابة الثالث بجروح بليغة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصاب إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادث واحتجزت السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة امرأة تعمل موظفة في وزارة الصحة نتيجة تعرضها لهجوم من قبل "قرد" هرب من إحدى المزارع الموجودة ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأشار إلى نقل المصابة للمستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية.